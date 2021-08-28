Роспотребнадзор предостерег Тилля Линдеманна от нарушения мер по ковиду

Организаторов фестиваля в Тверской области, где планирует выступить лидер Rammstein Тилль Линдеманн, предупредили об антиковидных ограничениях. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Речь идет о запрете на проведение массовых мероприятий, численность участников и зрителей которых более 500 человек.

В ведомстве отметили, что аналогичное предупреждение также получил представитель приглашенного артиста Тилля Линдеманна Анар Рейбанд, сообщает ТАСС.

И организаторов фестиваля, намеченного на 29 августа, и продюсера солиста Rammstein предупредили об административной и уголовной ответственности в случае проведения мероприятия без соблюдения ковид-ограничений.

Организаторы тем временем заявили, что не планируют отменять фестиваль в Твери. Речи об отмене выступления Тилля Линдеманна пока нет. Подготовка к концерту идет в штатном режиме, передает RT со ссылкой на организаторов.

Ранее телеграм-каналы и СМИ сообщили о том, что правоохранители пришли в гостиничный номер к лидеру Rammstein в комплексе «Завидово» в Тверской области. Также сообщалось, что против Рейбанда завели административное дело из-за нарушения миграционного режима. Позже в полиции заявили, что у них нет претензий к Линдеманну.

Как отмечают ряд телеграм-каналов и СМИ, фестиваль в Твери организует местный бизнесмен в поддержку партии «Родина». От нее баллотируется в Госдуму его сын. Между тем на сайте фестиваля подчеркивается, что мероприятие организуется в честь 50-летия предпринимателя и 45-летия возглавляемого им холдинга. Сам бизнесмен заявил, что отказался от требования приходить на мероприятие в фирменных футболках фестиваля, в названии которого упоминается слово Родина, отметив, что хочет провести праздник без всякой политики.

Тверь, Наталья Петрова

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