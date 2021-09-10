В Москве прощаются с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

В Москве проходит церемония прощания с погибшим 8 сентября главой МЧС России Евгением Зиничевым. Мероприятие проходит в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.

Проститься с министром пришли сотни человек – коллеги, сослуживцы, спасатели, пожарные. Возле здания выстроилась большая очередь. На церемонию прощания приехали глава кабмина РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Татьяна Голикова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава Минздрава Михаил Мурашко, министр финансов Антон Силуанов, глава МВД Владимир Колокольцев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев и многие другие высокопоставленные лица.

Ожидается, что церемонию прощания посетит президент России Владимир Путин.

Похоронят главу МЧС на Северном кладбище в Санкт-Петербурге рядом с родителями. В Северную столицу гроб с телом министра доставит спецборт МЧС.

По официальной версии, Евгений Зиничев погиб, находясь на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций в Норильске, пытаясь спасти известного кинорежиссера Александра Мельника. Режиссер тоже погиб.

По информации СМИ, трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон на реке Иркинда в западной части Путоранского заповедникана, куда Зиничев с сопровождающими его лицами прилетел на вертолете. Мельник поскользнулся и сорвался со скалы в воду, Зиничев бросился за ним, но разбился о выступающий камень.

Мельник приехал на Таймыр, чтобы выбрать место для съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути.

Зиничев возглавил МЧС в 2018 году. Накануне президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил министру звание Героя России.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.09.21

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