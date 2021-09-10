В Госдуму внесли закон о пожизненном сроке для педофилов

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий наказание для педофилов. Документ опубликован в электронной базе парламента.

Согласно тексту законопроекта, изменения вносятся в статьи 131 и 132 Уголовного кодекса России. Для педофилов, когда преступление сопряжено с насилием, тяжкими последствиями или совершено в отношении двух или более несовершеннолетних, а также за повторное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних предлагается установить максимально жесткое наказание – пожизненное лишение свободы.

Кроме того, предлагается увеличить возраст потерпевших. В настоящее время пожизненное наказание может быть назначено только преступнику, надругавшемуся над ребенком младше 14 лет. Авторы инициативы считают необходимым поднять эту планку.

Поправки разработали единороссы – первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников и глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Последний анонсировал подготовку «закона о постоянном контроле за вышедшими на свободу лицами, чьи действия не подпали под пожизненное заключение». Речь, к примеру, идет о таких случаях, когда «преступление произошло без насилия, при обоюдном согласии», пояснил парламентарий в своем телеграм-канале.

Напомним, в понедельник в Киселевске Кемеровской области пропали две 10-летние школьницы. Во вторник тела девочек нашли в дачном домике. По подозрению в убийстве был задержан местный житель. Он признался, что изнасиловал и задушил обеих. Ранее задержанный был судим за педофилию, а после освобождения переехал в другой город и не уведомил надзорный орган. СКР возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.09.21

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