Часть российских мужчин будет получать маткапитал с 2022 года

Отцы детей от суррогатных матерей смогут получать маткапитал с 2022 года. Соответствующий законопроект поступит в Госдуму до конца текущего года. Необходимая для этого сумма – 10,46 млрд рублей – уже заложена в федеральный бюджет на следующий год. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минтруд РФ.

Ранее Конституционный суд России принял решение, согласно которому отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, имеют право на материнский капитал как меру поддержки семьи. КС РФ призвал федеральные власти внести необходимые изменения в законодательство.

С учетом позиции Конституционного суда и по поручению вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой Минтруд разработал поправки в закон, которые «позволят семьям, где мужчина является единственным родителем второго ребенка, рожденного после 1 января 2007 года, а также первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года суррогатной матерью, получать маткапитал», пояснили в пресс-службе министерстве.

Напомним, в 2021 году размер материнского капитала составляет 483,8 тыс. рублей на первого ребенка и 639,4 тыс. рублей на второго. В 2022 году он вырастет до 503,2 тыс. и 665 тыс. рублей соответственно.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.09.21

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