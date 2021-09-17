Путин предложил выплатить блокадникам по 50 тысяч рублей

Президент РФ Владимир Путин предложил поддержать блокадников Ленинграда единовременной выплатой. Обладателям медали «За оборону Ленинграда» или знака «Жителю блокадного Ленинграда» планируется выплатить по 50 тыс. рублей.

Такое предложение глава государства высказал во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В связи с самоизоляцией Путина общение проходило в режиме видеоконференции. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

«В связи с 80-летней годовщиной открытия Дороги жизни предлагаю провести единовременную выплату гражданам РФ, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Размер выплаты составит 50 тысяч рублей», – сказал Владимир Путин.

Предполагается, что выплаты получат не только блокадники, проживающие в России, но и в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.

«Прошу уделить особое внимание вопросам оформления этой выплаты, чтобы люди смогли получить ее своевременно, без волокиты и лишних бумаг», – призвал президент.

Ранее единовременные выплаты в сумме 10 тыс. рублей получили российские пенсионеры, а также служащие силовых ведомств – по 15 тыс. рублей.

Чита, Наталья Рязанова

Чита. Другие новости 17.09.21

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