Большинство фракций поддержали ужесточение наказания за изнасилование детей

Депутаты Госдумы подготовили законопроект об увеличении наказания за изнасилование несовершеннолетних до 20 лет лишения свободы и даже пожизненного заключения. Большинство думских фракций поддерживают инициативу ужесточения санкции, пишут «Известия».

Законопроект подготовлен депутатами Павлом Крашенинниковым и Александром Хинштейном, вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком.

Авторы предложили исключить из статьи разницу в возрасте жертв в качестве решающего фактора. По их мнению, наказание за сексуальное насилие над несовершеннолетним 14-18 лет недостаточно. На данное преступление должна распространяться санкция, предусмотренная за изнасилование ребенка младше 14 лет – заключение на 20 лет или пожизненно.

По данным издания, Госдума может принять предложенные изменения в Уголовный кодекс РФ уже в октябре.

В последние месяцы случилось несколько резонансных инцидентов с изнасилованием и убийством детей. Так, в начале сентября двух 10-летних девочек нашли мертвыми в брошенном доме в Кузбассе, а подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве. В Свердловской области участковый полиции стал фигурантом дела вместе с отсидевшим убийцей. Оба обвиняются в надругательстве над 12-летней школьницей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 06.10.21

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