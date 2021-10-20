Песков назвал опасным отказ от плановой медпомощи в ряде регионов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал опасной ситуацию, когда россиянам отказывают в плановой медпомощи из-за ковидных ограничений. Представитель Кремля признал, что такова российская реальность.

«В некоторых регионах ситуация такова или близится к таковой. Это очень печально и чрезвычайно опасно… Когда количество заболевших таково, что приходится задействовать абсолютно все медицинские мощности, лишая тем самым людей права получения плановой помощи – это, действительно, очень плохо, но это реальность», – цитирует Пескова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что теперь пациентами больниц с диагнозом Covid-19 становятся те, «кто не болел и не вакцинировался».

Напомним, на Ямале каждая третья койка больничного фонда занята больным с коронавирусом. Частично сокращена плановая помощь в Ноябрьске, Губкинском, Салехарде, Тарко-Сале. В Самарской области отменили плановые госпитализации на фоне ужесточения антиковидных мер в регионе.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 20.10.21

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