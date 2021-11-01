Пенсии в России обесцениваются восемь месяцев подряд – дальше будет хуже

Пенсионные выплаты в России обесцениваются с февраля 2021 года из-за высокой инфляции, следует из данных Росстата.

Так, в феврале пенсии сократились в реальном выражении на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, в марте – на 0,2%, в апреле – на 0,1%, в мае – на 0,5%. Летом обесценивание выплат ускорилось. В июне реальный размер пенсии уменьшился на 1%, в июле – на 0,9%, в августе – на 1%, а в сентябре – сразу на 1,8%. Таким образом, январь стал единственным месяцем, когда Росстат зафиксировал увеличение реальных пенсий – рост составил 0,4% в сравнении с соответствующим периодом 2020 года.

В статистическом ведомстве отметили, что эти данные не учитывают единовременную выплату в 10 тысяч рублей, назначенную президентом РФ в августе и полученную пенсионерами в сентябре.

В сентябре этого года средний размер пенсии в России составил 15 847 рублей, что в номинальном выражении на 5,5% больше по сравнению с сентябрем прошлого года. Однако прибавку съела инфляция, которая в первом месяце осени составила 7,4% в годовом выражении – это максимум с июня 2016 года, при этом продовольствие подорожало на 9,21%. По оценкам независимых экономистов, рост цен на продукты питания в реальности гораздо выше. Надо отметить, что на 25 октября годовая инфляция, по информации Росстата, разогналась до 7,97%.

Аналитики ожидают, что по итогам ноября инфляция в годовом выражении ускорится до 8,02%, что станет новым максимальным значением с февраля 2016 года, передает РИА «Новости». Опрошенные агентством эксперты назвали основными проинфляционными факторами в ноябре продолжающийся рост цен в России и за рубежом на продукты питания из-за плохого урожая и ситуации на мировых рынках, нерабочие дни, введенные из-за ухудшения эпидситуации в стране, инфляционные ожидания населения, которые в октябре достигли максимального значения с ноября 2016 года – 13,6%.

Ранее глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что страховые пенсии будут проиндексированы в 2022 году на 5,9%. Это меньше, чем в текущем году, когда индексация составила 6,3%.



Москва, Наталья Петрова

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