Риск дальнейшего повышения инфляции: в Госдуме назвали причины, почему правительство РФ не справляется с ростом цен

В России рост продовольственной инфляции остановить невозможно при отсутствии комплексного подхода к решению этой проблемы со стороны правительства РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы комитета Госдумы по защите конкуренции Алексей Ситников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, предпосылки для дальнейшего повышения цен по-прежнему остаются.

Парламентарий обратил внимание, что одной из причин повышения цен стала неурегулированность деятельности торговых сетей. «В период пандемии выявился олигопольный характер розничных продаж. Сегодня розничные продажи сконцентрированы в руках ограниченного числа игроков. За крупными федеральными торговыми сетями мелкий частный рынок остается там, где экономически невыгодно работать», – констатировал Ситников.

По его оценке, в этой ситуации торговые сети вносят «до 10-15% инфляционной накрутки». «В сфере регулирования деятельности федеральных торговых сетей еще очень много белых пятен, которые нужно закрашивать, наполнять и перенимать европейский опыт, где сети работают, но они работают в реальной конкурентной среде. Деятельность реально регулируется в интересах, прежде всего, покупателей, и это дает свои результаты, с одной стороны, поддержки местных товаропроизводителей, с другой стороны, ограничения цен, доступных цен для покупателей», – пояснил депутат.

Как считает Ситников, остановить инфляцию невозможно – реально только снизить ее темпы, но только принятой для этого программы Минсельхоза РФ недостаточно. «Это не решит проблему, если не будет комплексного подхода на уровне правительства, где должна быть увязана деятельность Минсельхоза, ФАСа, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития… Это нужно сегодня упаковать в командную работу, которой сегодня, к сожалению, еще нет. И мы это, как и аграрии, чувствуем», – подчеркнул он.

«С учетом роста цен на энергоносители – на то же моторное топливо в США, мы видим, что предпосылки для инфляции есть», – заключил Ситников.

По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. – 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. По оценкам независимых экономистов, рост цен на продовольствие в реальности гораздо выше.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 20.10.21

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