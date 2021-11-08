Минцифры отчиталось о восстановлении на госуслугах сроков действия QR-кодов о вакцинации

Замглавы Минцифры России Олег Качанов заявил, что большинству пользователей портала «Госуслуги» восстановили сроки действия сертификатов о вакцинации от коронавируса и соответственно QR-кодов, которые в понедельник были сокращены на шесть месяцев, что привело к их обнулению.

«Сейчас работает скрипт на портале, который восстанавливает сроки действия. У большинства пользователей уже все штатно и все по-прежнему», – сказал Качанов в видео, размещенном в телеграм-канале Минцифры. Чиновник добавил, что сайт госуслуг работает в штатном режиме: «Можно зайти и в этом убедиться».

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью на портале госуслуг у части привитых россиян обнулились QR-коды о пройденной вакцинации. Прививочные сертификаты и QR-коды оказались недействительными у тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции более шести месяцев назад, т.е. у тех, кто не прошел ревакцинацию. На фоне этих новостей сайт госуслуг упал, спустя некоторое время работа портала «Госуслуги» была восстановлена.

Позже в Минцифры и Минздраве заявили, что сроки действия прививочных сертификатов остаюся прежним и составляют год с момента завершения вакцинации. Корректировку сроков действия с одного года до 6 месяцев там объяснили техническими работами на портале госуслуг.

Надо отметить, что ситуация с массовым обнулением QR-кодов совпала с началом действия на территории России новой формы сертификата для привитых или переболевших коронавирусом. Обновленный документ люди смогут получить с 8 ноября.

Тем временем в Кремле заверили, что власти не обсуждали и не обсуждают изменение срока действия QR-кодов. Об этом, в частности, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, планируется ли будущем сокращать сроки действия QR-кодов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.11.21

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