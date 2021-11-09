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Вторник, 9 ноября 2021, 13:22 мск

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Власти Португалии запретили беспокоить сотрудников на удаленке в нерабочее время

В Португалии приняли закон, который запрещает работодателям беспокоить своих сотрудников в нерабочее время. Об этом сообщает Euronews.

Парламент Португалии утвердил новые трудовые нормы, которые касаются людей, работающих в удаленном режиме. Новые правила не будут применяться к компаниям, в которых работают менее десяти человек.

Так начальникам нельзя звонить и писать своим подчиненным, если рабочий день закончен. В противном случае компании грозит крупный штраф.

Кроме того, работодателям запрещается контролировать своих сотрудников, работающих дистанционно. В то же время компании обязаны помочь с финансовыми расходами, которые понесет сотрудник, переходящий на удаленный режим. В частности, предприятие может взять на себя оплату счетов за интернет или электричество.

Есть в новых правилах и пункт о борьбе с одиночеством. Он предписывает компаниям организовывать личные встречи с сотрудниками, работающими из дома, не реже одного раза в два месяца.

Лиссабон, Зоя Осколкова

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