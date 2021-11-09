Бумажный сертификат о вакцинации от Covid-19 будут выдавать в МФЦ

Бумажный сертификат о вакцинации от коронавируса можно будет получить в многофункциональных центрах (МФЦ) с 16 ноября. Об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

Этой услугой смогут воспользоваться в том числе граждане, не зарегистрированные на портале госуслуг и не имеющие возможность получить оттуда прививочный сертификат с QR-кодом.

«Всем, кто сделал прививку, выдается сертификат. Он автоматически отображается на портале госуслуг. С 16 ноября его можно будет получить и в многофункциональных центрах в бумажном виде», – сказал премьер (цитата по сайту правительства РФ), отметив, что для многих людей «такой вариант удобнее». «Необходимое для этого постановление правительства подписано», – добавил Мишустин.

Глава кабмина РФ поручил Минцифры до конца недели предусмотреть все технические возможности, чтобы люди получали услугу быстро и без сбоев. Минздраву поручено утвердить порядок ее предоставления.

Между тем, в ряде регионов России, в том числе в Калининградской области, МФЦ принимают только посетителей с QR-кодами о вакцинации. Как будет решаться проблема с получением бумажных вариантов прививочных сертификатов в этих субъектах, пока непонятно.

Напомним, накануне на портале госуслуг у ряда привитых россиян обнулились QR-коды о пройденной вакцинации. Прививочные сертификаты и QR-коды оказались недействительными у тех, кто вакцинировался от коронавирусной инфекции более шести месяцев назад. Сбой затронул несколько десятков тысяч пользователей. На фоне этих новостей сайт госуслуг упал, пользователи не могли зайти на портал.

В Минцифры и Минздраве заявили, что срок действия прививочных сертификатов остается прежним и составляют год с момента завершения вакцинации. Сокращение срока действия с одного года до 6 месяцев в ведомствах объяснили «техническими работами» на портале госуслуг.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.11.21

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