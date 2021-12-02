Россияне назвали нужную для счастья зарплату

Зарплаты в 178 тыс. рублей россиянам достаточно для счастья, следует из данных опроса сервиса Superjob. Больше всего денег для счастья в месяц нужно москвичам, а меньше всего – оренбуржцам.

Самые большие запросы традиционно оказались у жителей Москвы: им для счастья нужна зарплата в 228 тыс. рублей. В пятерку лидеров вошли Владивосток – 204 тыс. рублей, Ростов-на-Дону – 198 тыс., Санкт-Петербург – 192 тыс. и Екатеринбург – 186 тыс. руб. Самыми скромными в запросах на заработок оказались жители Оренбурга (138 тыс. рублей), Рязани (140 тыс.), Астрахани (141 тыс.), Липецка (142 тыс.), Кирова (143 тыс.).

Опрошенные мужчины заявили, что им для счастья нужно каждый месяц получать по 203 тыс. рублей, а женщины готовы довольствоваться 155 тыс. При этом опрошенные до 24 лет были бы счастливы и с зарплатой в 126 тыс. руб. в месяц, приводит данные опроса РБК.

Опрос проведен с 1 по 29 ноября среди 2,5 тыс. респондентов во всех округах России и 19,5 тыс. респондентов из городов с населением более полумиллиона человек – по 1 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 опрошенных из других городов.

Напомним, в январе среднему россиянину для счастья было достаточно 166 тыс. рублей в месяц. Москвичи готовы быть счастливыми с зарплатой в 220 тыс. рублей, а Санкт-Петербурга 176 тыс.

В то же время почти половина счастливых россиян живут в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Жители этих городов оценили уровень своего счастья на «5». Каждый пятый житель страны (21%) счастлив на 4 балла: 23% также живут в столице, 16% – в Санкт-Петербурге, а 13% – в Екатеринбурге.

Москва, Наталья Рязанова

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