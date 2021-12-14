Россияне покупают больше готовой еды вместо похода в кафе

Россияне стали покупать на 50% больше готовой еды, чем годом ранее. Продажи в разных торговых сетях выросли от 18,5% до 102%. Онлайн-продажи увеличились на 18% за 11 месяцев 2021 года, следует из данных Cloud Payments.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов считает, многих россиян пугает посещение общественных мест и заметно подросшие цены в кафе и ресторанах. Граждане охотнее идут за готовое едой в магазины, где те же блюда могут обойтись вдвое дешевле ресторанных.

Торговые сети подняли цены на некоторые позиции, оставив прежней стоимость большинства блюд. Так, 85% ассортимента готовой еды не подорожали, а остальные выросли в цене менее чем на 10%, приводят «Известия» данные компании Briskly.

Ранее крупные сетевые рестораны предупредили о подорожании меню на 15% 2022 году из-за роста цен на продукты и логистические услуги. А блюда из некоторых дорогостоящих ингредиентов вообще исключат из меню.

Как сообщал «Новый День», в большинстве регионов введена пропускная система в зоны Covid-free, которыми стали заведения общепита, фитнес-центры, учреждения культуры. Россияне могут попасть туда только по QR-коду, полученному после прививки от коронавируса или официально подтвержденного выздоровления.

Москва, Наталья Рязанова

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