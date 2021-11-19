Можно ли снять банкетный зал, если у гостей нет QR-кода

Новый год близко, а это значит, что екатеринбуржцы начинают поиск мест для празднования. «Новый День» выяснил, может ли QR-режим помешать провести корпоратив или забронировать банкетный зал.

Как мы помним, рестораны и кафе Екатеринбурга считаются Covid-free зонами, поэтому доступ туда открыт только людям, которые имеют QR-код вакцинированного или переболевшего. Тем не менее ситуация меняется, если снимать целый банкетный зал или коттедж.

Как сообщили «Новому Дню» в одном из банкетных залов Екатеринбурга, официально QR-коды проверяют, однако на практике в зал пускают всех гостей.

«В указе губернатора нет разделений на подвиды залов в ресторанах, поэтому даже если помещение снимается родственниками, которые итак друг с другом пересекаются, мы как бы должны спрашивать у них коды, – объяснила «Новому Дню» администратор зала. – Однако, как правило, мы пускаем всех, потому что подобного вида мероприятия не проверяются. Про коды гостей не предупреждаем. Обычно в такого вида залах есть свой вход, отдельный от стандартных посетителей».

Как отметила администратор, данное правило действует во многих банкетных залах города, это законно, поэтому не обложено проверками, единственная загвоздка – указ без уточнений.

«Новый День» также связался с местной ведущей праздников Еленой Столбовой, которая пояснила, что QR-коды на подобных мероприятиях не спрашивают не только у гостей, но и у тех, кто работает.

«У меня за этот месяц было несколько свадеб и корпоративов, нигде ни у кого коды не спрашивали, поэтому бронируйте спокойно, ваших гостей пустят без проблем, – заявила «Новому Дню» Елена. – И организаторы вашего праздника пройдут на него без кодов, и диджей, и ведущий. У меня ни разу не спросили QR-код».

Кроме того, снять зал можно не только в ресторане или отеле, но и в кальянной, при условии, что бронируется не стол, а все помещение.

QR-коды также не понадобятся тем, кто снимает для праздника коттедж или гостевой домик.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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