АТОР: в Казахстане могут оставаться более 300 туристов из России

Около 300-500 россиян находились в Казахстане на начало года, рассказали специалисты «Вестнику АТОР». Большинство туристов организуют поездки в эту страну самостоятельно, поэтому у российских туроператоров нет точных данных.

Казахстан пользуется небольшим спросом у россиян особенно зимой. Большинство поездок совершаются не с туристическими целями. А туристы предпочитают отдыхать в альпинистских кемпингах, на горнолыжном курорте Шымбулак рядом с Алма-Атой. Малая доля посещает столицу страны Нур-Султан.

«В начале года в Казахстане их было не более 300-500 человек. Какая-то часть из этого количества, возможно, более половины, уже вернулась в Россию», – рассказали туроператоры.

По данным МИД РФ, около 1600 россиян зарегистрировались на вывозные рейсы военно-транспортной авиации. К вечеру 9 января Казахстан покинули 1422 гражданина РФ с вылетом из Алма-Аты. Предварительно, большая часть из них – туристы.

Турфирмы предположили, что нынешние события «обнулят» спрос на туры на Казахстан. Для его восстановления и казахской, и российской стороне придется приложить серьезные усилия.

Напомним, 8 января посольство России в Казахстане объявило об организации вывозных рейсов для россиян самолетами военно-транспортной авиации Минобороны РФ. Гражданам страны помогали выехать на родину в связи в массовыми беспорядками в Казахстане. Несколько самолетов приземлились в Москве, два вылетели из Алма-Аты в Иваново и Оренбург.

Москва, Наталья Рязанова

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