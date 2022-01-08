Военная авиация вывезет россиян из Казахстана

Самолеты военно-транспортной авиации Минобороны РФ вывезут россиян из Казахстана на родину в воскресенье. Об этом сообщило посольство России в Казахстане на своей странице в Facebook, отметив, что будут выполнены два рейса из Алматы в Иваново и Оренбург. Регулярное авиасообщение между странами ранее было приостановлено из-за протестов.

«Через Алматы между Республикой Казахстан и Российской Федерацией 9 января 2022 г. с 17:00 до 18:00 из международного аэропорта этого города по маршрутам Алматы – Иваново и Алматы – Оренбург будут выполнены рейсы военно-транспортной авиации Министерства обороны России для доставки россиян на Родину», – говорится в сообщении дипмиссии.

Сбор в терминале аэропорта назначен на 14:00. Желающим покинуть Казахстан придется добираться до аэропорта самостоятельно. С собой на борт разрешено взять только ручную кладь: один пассажир – одно место ручного багажа. «В связи с чрезвычайными обстоятельствами услуги погрузки багажа на борт службами аэропорта не предоставляются», – уточнили дипломаты.

По данным Минобороны РФ, сегодня самолет военно-транспортной авиации доставил из Казахстана в Москву 25 российских граждан, находившихся в турпоездке. Туристов, отдыхавших на одном из горнолыжных курортов Алматы, вывезли на родину после того, как «обратились к руководству российского контингента миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации», отметили в военном ведомстве. Самолет с россиянами вылетел с военного аэродрома Жетыген в 50 км от Алматы. Аэропорт бывшей столицы Казахстана не работает уже несколько дней из-за беспорядков.

Протесты в Казахстане начались 2 января. Поводом послужило двукратное подорожание сжиженного газа для заправки автомобилей. Протестующие требовали снижения цен на топливо, отставки правительства и ухода из политики экс-президента республики Нурсултана Назарбаева. Власти пошли на уступки, однако ситуация в стране не успокоилась – уличные протесты переросли в беспорядки и погромы. На всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. По просьбе главы республики Касым-Жомарта Токаева в Казахстан были введены миротворцы из пяти стран – участниц ОДКБ: России, Белоруссии, Армении, Киргизии и Таджикистана. Костяк миротворческой миссии составляют российские десантники. Накануне Токаев заявил о восстановлении конституционного порядка во всех регионах страны и проведении антитеррористической операции. Также сообщалось, что правительственные силы взяли под контроль все здания акиматов и отделения полиции в стране.

По оценке Токаева, ситуация в Казахстане «развивается в сторону стабилизации». Об этом глава республики отметил в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в субботу, 8 января, информирует пресс-служба Кремля.

Нур-Султан, Москва, Наталья Петрова

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