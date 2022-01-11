В Новый год пользователи соцсети подарили друг другу 18,5 млн тигров и бросили 200 млн снежков

Социальная сеть «Одноклассники» традиционно подвела итоги активности во время новогодних праздников. Самыми популярными подарками стали те, на которых был изображен тигр: символ года по китайскому календарю подарили друзьям и близким более 18,5 млн раз.

В общей сложности с 30 декабря по 1 января пользователи «Одноклассников» отправили друг другу более 900 млн подарков. Кроме того, в новогоднюю ночь каждый из них мог получить персональный сувенир со своим именем. Соцсеть пополнила базу именных подарков более чем на 300 тысяч позиций. В этом Новом году среди наиболее редких имен для поздравлений оказались Люси, Эдина, Нима, Родригес, Вендетта и Милиана. Самой щедрой на виртуальные поздравления в «Одноклассниках» оказалась пользовательница, которая в течение трех дней (30, 31 декабря и 1 января) отправила более 13 тысяч подарков.

Топ городов по количеству отправленных подарков среди российских регионов возглавили Москва, Новосибирск и Краснодар. Также в десятку лидеров вошли Екатеринбург, Челябинск, Санкт-Петербург, Самара, Воронеж, Нижний Новгород, Саратов.

Стикеры в сообщениях остаются одним из любимых средств коммуникации пользователей, особенно в праздничные дни. За три дня (30, 31 декабря и 1 января) в «Одноклассниках» было отправлено более 56 млн стикеров, что в 2,2 раза выше, чем в прошлом году. В эти каникулы пользователи активно использовали в новогодних поздравлениях анимированные стикеры Lottie – это инновационный формат для изображений в мультипликационном стиле.

Также перед Новым годом в ОК появились бесплатные открытки с героями «Союзмультфильма» – Заяц и Волк из новых серий «Ну, погоди! Каникулы», а также Чебурашка и Гена из мультфильма «Чебурашка». Добрые пожелания в виде снежков от героев мультиков получили более 45 млн человек, а суммарно пользователи отправили друг другу рекордные 200 млн снежков.

Напомним, кроме этого, «Одноклассники» перед Новым годом запустили несколько новых развлечений в сервисе «Моменты». В их числе – конкурс «Новогоднее волшебство» с призовым фондом в 1 млн рублей. Он продлился до 29 декабря, в нем приняли участие более 30 тысяч человек. За лучшие моменты проголосовали свыше 360 тысяч пользователей, а суммарно конкурсные работы просмотрели свыше 3 млн раз.

Возможностью загадывать желания воспользовались 500 тысяч раз. Пользователи смогли выбрать из предложенных в интерфейсе или ввести свое самое заветное желание на 2022 год. Через год этот момент можно будет посмотреть в архиве и узнать, исполнилось ли желание.

30 декабря был запущен сервис «телесуфлер». С его помощью пользователи могли записать поздравление для своих друзей: на экране в момент записи видео в «Моментах» появлялся готовый текст, который можно было зачитать и добавить что-то от себя.

Кроме того, в честь Нового года платформа VK Видео подготовила для ОК и ВКонтакте персональные поздравительные ролики от нейросетей – ими поделились 6,2 млн человек. Каждый пользователь и его друзья стали героями авторских видео. Всего они собрали на платформе VK Видео более 685 млн просмотров.

Москва, Елена Владимирова

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