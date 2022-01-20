Все школы Барнаула отправили на дистант из-за сообщений о минировании

Учащиеся второй смены всех школ Барнаула переведены на дистанционное обучение из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом сообщает правительство Алтайского края в своем Telegram-канале.

Отмечается, что сегодня в администрации Центрального района Барнаула получили анонимное электронное письмо о минировании школы в краевой столице. Школьников и персонал всех общеобразовательных учреждений эвакуировали.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. «Часть школы на данный момент времени проверена, угроза не подтвердилась. Для обеспечения безопасности учащиеся второй смены всех школ города переведены на дистант», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня после сообщений об угрозе взрывов были эвакуированы школы в Магадане, Южно-Сахалинске, Челябинске, и Тюмени.

Барнаул, Наталья Петрова

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