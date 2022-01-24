Почти половина школьников настроена на первую зарплату выше 60 тыс. рублей

Порядка 40% опрошенных учеников 5-11 классов рассчитывают получать более 60 тыс. рублей на первом месте работы. Каждый третий мечтает стать блогером или музыкантом, следует из данных опроса международной образовательной компании «ЯКласс».

Среди старшеклассников на большую зарплату рассчитывают 45%. Еще 27% школьников мечтают о первом заработке в 35-50 тыс. рублей, 22% намерены зарабатывать от 25 до 35 тысяч рублей, 11% – от 15 до 25 тыс., приводит данные РИА «Новости».

О заработке свыше 60 тыс. рублей чаще других говорили школьники из Мурманской области (59%), Крыма (57%), Ямало-Ненецкого АО (56%). Реже всего высокую зарплату упоминали жители Калмыкии (19%), Псковской (18%) и Новгородской (17%) областей.

При этом, каждый третий (33%) респондент намерен работать в сфере творчества и стать блогером, музыкантом, художником, писателем. 17% планируют выбрать профессию в IT-индустрии или медицине, 11% – в сфере экономики и финансов, 8% – юриспруденции.

Опрос проведен в декабре 2021 года среди 7854 учеников 5-11 классов школ в 85 регионах РФ.

Напомним, в России 689,8 тысячи работающих россиян с зарплатой не выше уровня МРОТ. Это 2,5% от все работников страны. Порядка 23% опрошенных россиян оценили материальное положение своей семьи как плохое. 76% назвали свое финансовое положение хорошим или средним. 19% уверены, что сейчас переживают вместе со страной самые тяжелые времена экономического кризиса.

Москва, Наталья Рязанова

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