Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 71 регионе России

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 субъекте РФ, сообщили в Роспотребнадзоре. Заболеваемость растет во всех возрастных группах.

По итогам четвертой недели 2022 года отмечается рост числа заражений гриппом типа А и респираторными вирусами не гриппозной этиологии, например, коронавирусом. Ведомство взяло ситуацию на контроль.

В конце декабря превышение эпидпорогов заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрировали в 58 субъектах России. На 28 января 230 школ в России оставались под карантинными мерами из-за заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

В частности, в Свердловской области случился резкий скачок заболеваемости ОРВИ – на 90% за неделю. Эпидпорог по всем возрастам превышен на 145%. Почти половина из 65 тыс. заболевших – дети.

Москва, Наталья Рязанова

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