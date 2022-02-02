Сенаторы предложили отзывать гражданство РФ за оборот суррогатного алкоголя

Члены Совета Федерации РФ предложили внести оборот суррогатного алкоголя в список преступлений, за которые могут отозвать российское гражданство. Планируется внести этот пункт в поправки ко второму чтению законопроекта «О гражданстве РФ», которое пройдет в феврале.

«Хотим добавить незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны», – сказал первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в беседе с ТАСС.

По его словам, 75% вовлеченных в производство и оборот суррогатного алкоголя лиц – мигранты из стран ближнего зарубежья. Он предложил депортировать подобных граждан из России.

Сенатор отправил предложение для одобрения в МВД, и после положительного ответа предложение внесут в Госдуму.

Напомним, около 50 человек погибли от отравления суррогатной водкой «Родники Сибири» в Тюменской области. Еще 35 человек умерли от отравления метанолом в Оренбуржье, число пострадавших достигло 64 человек.

Москва, Наталья Рязанова

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