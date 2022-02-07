Застой и полный упадок: большинство россиян негативно оценили состояние науки в РФ

Почти половина опрошенных россиян (47%) негативно оценивают современное состояние российской науки. Только 24% заявили о стабильном развитии отечественной науки. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob, проведенного в преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля.

Согласно данным исследования, 24% участников опроса назвали сегодняшнее состояние российской науки застоем, еще 23% убеждены, что научная отрасль находится в полном упадке. Как полагают респонденты, за границу бегут лучшие умы. В целом за последний год выросло число тех, кто дает нелестную оценку состоянию отечественной науки, – 47% против 39% в 2021 году.

В то же время лишь 27% опрошенных считают, что современная российская наука находится на подъеме. Из них 24% заявили, что научная отрасль страны стабильно развивается, а 3% назвали Россию мировым лидером в этой сфере. При этом россиян, позитивно настроенных по отношению к отечественной науки, за год стало меньше на 4%. В 2021 году положительно оценивали состояние науки в РФ 31% наших соотечественников.

Затруднились поставить «диагноз» российской науке 26% респондентов (30% – в прошлом году).

Опрос также показал, о каких новых технологиях и научных открытиях мечтают россияне. Так, 14% признались, что ждут прорывных медицинских разработок: лекарств от тяжелых болезней (рака, СПИДа, коронавируса), устройств, заменяющих или дополняющих человеческие органы, а также высокоточной диагностики.

Каждый десятый (10%) мечтает о скором появлении автоматизированной бытовой технике и электронике (холодильник, заказывающий еду, передача электричества без проводов, самопишущая ручка и др.). 6% участников опроса надеются на появление новых технологий для космических перелетов, а 4% – на новые экологичные виды топлива. Столько же хотят видеть новые технологии утилизации и переработки отходов. 3% мечтают о летающих автомобилях, а 2% ждут появления полноценного искусственного интеллекта.

Каждый пятый респондент (20%) упоминает о виртуальной реальности, сверхбыстрыХ поездах, программах для ловли мошенников и слежения за преступниками, прочной одежде.

Лишь 10% опрошенных признались, что не мечтают о новых технологиях.

Опрос проводился с 30 января по 2 февраля 2022 года в 384 населенных пунктах во всех федеральных округах России среди 1600 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что доля изобретений российских ученых на мировом рынке за последние десять лет упала ниже 1%.

Год назад больше половины россиян (55%) в ходе всероссийского опроса ВЦИОМ высказали мнение, что российская наука отстает от мировой. Таковы были результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»