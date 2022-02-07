Депутаты предложили поставить на учет недобросовестные ритуальные агентства

Депутаты Госдумы готовят законопроект, который заменит действующий закон «О погребении и похоронном деле». Инициатива предлагает создать реестр недобросовестных ритуальных агентств, провести инвентаризацию кладбищ и подавать заявку на погребение через портал госуслуг.

Законопроект готовятся внести в Госдуму в феврале, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в Госдуме и близкий к администрации президента.

Действующие ритуальные агентства внесут в реестр, если у них будет официальная регистрация, оборудование и транспорт. В реестре будут данные на компанию, включая тарифы.

В отдельный реестр включат агентства с отозванной лицензией. Разрешения на оказание услуг будут лишать за грубое нарушение по организации процесса, незаконное получение сведений о смерти граждан или воровство их персональных данных.

Планируется провести инвентаризацию мест захоронения и внести сведения в отдельный реестр. Для решения вопроса с брошенными могилами депутаты предложили расширить круг ответственных лиц. Так, заботу о могиле смогут возложить на компанию, которая отвечает за содержание всего кладбища, или на бывшего работодателя умершего.

Напомним, вокруг похоронного бизнеса то и дело разгораются скандалы. Так, экс-директора комбината похоронных услуг Магнитогорска признали виновной в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве на 419 тыс. рублей. В Новом Уренгое на Ямале чиновник согласился не следить за содержанием кладбища за 600 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

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