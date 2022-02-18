«Зарплата.ру»: удаленщикам не хватает самодисциплины и общения с коллегами

Россияне назвали плохую самодисциплину и нехватку живого общения с коллегами главными трудностями на удаленной работе. Порядка 2,1% опрошенных приходится бороться за рабочее место с родственниками, с которыми пользуются одним компьютером, следует из исследования сервиса «Зарплата.ру».

27,1% респондентов часто отвлекается и тратит на выполнение работы больше времени, чем в офисе. Невозможность быстро и вживую обсудить задачи мешает 25% опрошенных, у 10,4% выросли сроки по задачам из-за частых планерок и созвонов.

«Родственники отвлекают от работы – 8,3%, плохое интернет-соединение дома – 4,2%, конкуренция за компьютер, которым пользуются все члены семьи – 2,1%», – приводит данные опроса ТАСС.

При этом, 52% респондентов продолжают работать в офисе, еще 28% основное время работают из дома, но иногда посещают офис. 15% опрошенных работают только удаленно, а 5% трудились в таком формате и до пандемии.

Опрос проведен с 11 по 17 февраля среди 1980 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Напомним, 1 февраля Минтруд РФ рекомендовал работодателям перевести на удаленный режим работы максимальное число работников из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Ранее опросы показали, что 49% южноуральцев на удаленке стали меньше следить за собой, а 31% стал больше времени уделять уходу за собой. Порядка 12% работодателей требуют от персонала соблюдения дресс-кода во время созвонов в режиме видео на удаленке. Чаще других за внешним видом сотрудников следят банки – 16%, реже всего – строительные и IT-компании (6 и 8% соответственно).

Москва, Наталья Рязанова

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