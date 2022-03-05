МВД предупредило о пресечении любых попыток несогласованных акций

МВД России сегодня в очередной раз предупредило, что будет «незамедлительно пресекать» любые попытки несогласованных акций. Ведомство напомнило об ответственности за участие в незаконных публичных мероприятиях.

Как отметили в МВД, в Сети распространяются призывы к проведению 6 марта несанкционированных акций в ряде российских регионах. Руководством ведомства даны поручения о проведении дополнительных мероприятий по обеспечению правопорядка.

«МВД России предупреждает, что все попытки проведения акций, не согласованных в установленном порядке с органами исполнительной власти, будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники привлечены к ответственности. Лица, допустившие провокационные выпады или агрессивные действия по отношению к сотрудникам правоохранительных органов, будут незамедлительно задержаны и понесут наказание, предусмотренное законом», – говорится в сообщении МВД РФ.

Правоохранители призвали граждан не реагировать на провокационные заявления организаторов несанкционированных акций, воздержаться от посещения районов, заявленных как места проведения акций, и «предостеречь от необдуманных поступков своих родственников, знакомых, несовершеннолетних детей».

Ранее в соцсетях появились сообщения, что в ряде регионов России 6 марта планируются акции против спецоперации России на Украине. Митинги не согласованы с властями.

Напомним, 3 марта Генпрокуратура РФ предупредила, что участники несанкционированных акций могут быть приравнены к экстремистам.

Москва, Наталья Петрова

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