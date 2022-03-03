Полиция и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за несанкционированные акции

Прокуратура Москвы и столичный главы МВД выступили с предостережением о недопустимости нарушения закона в связи с несанкционированными акциями протеста, сообщения с призывами к которым опубликованы в Интернете.

«Разъясняем, что, как организация несогласованного мероприятия, так и участие в нем, влекут за собой установленную российским законодательством ответственность», – подчеркнули в надзорном ведомстве.

Столичная полиция со своей стороны предупредила, что любые нарушения правопорядка будут незамедлительно пресекаться правоохранительными органами. «Все лица, не соблюдающие установленный порядок организации либо проведения публичных мероприятий, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной ст. 20.2 КоАП РФ. Родители несовершеннолетних участников несогласованных акций также будут привлечены к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ», – говорится в сообщении полиции.

В главке МВД напомнили, что за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции статьей 19.3 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде штрафа или административного ареста сроком до 15 суток. Попытки применения насилия к представителям органов правопорядка, иные проявления агрессии в зависимости от тяжести совершенного деяния могут повлечь за собой уголовную ответственность, – уточнили в пресс-службе столичной полиции.

Москва, Светлана Антонова

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