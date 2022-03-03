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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 3 марта 2022, 17:49 мск

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Генпрокуратура РФ: участники несанкционированных «антивоенных» акций могут быть приравнены к экстремистам

Сегодня Генеральная прокуратура России выступила с заявлением о готовящихся на территории страны якобы мирных «антивоенных» акций в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине. В надзорном ведомстве обратили внимание, что призывы к участию распространяют представители запрещенных в РФ организаций, в связи с чем демонстранты, поддавшиеся на эти провокации, также могут попасть под определение экстремистов.

«В условиях беспрецедентной информационной атаки на Российскую Федерацию в сети «Интернет» распространяются призывы к проведению гражданами якобы мирных «антивоенных» акций. Необходимо учитывать, что источником многих таких призывов являются объединения, запрещенные решением суда на территории Российской Федерации в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности», – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В ведомстве обратили внимание, что «поддаваясь на эти призывы, граждане становятся не только потенциальной жертвой провокаций, но и вовлекаются в деятельность радикальных организаций, участие в которой влечет за собой уголовную ответственность по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)».

«Каждому факту участия в деятельности экстремистских организаций, а также вовлечения в нее будет дана правовая оценка», – подчеркнули в Генпрокуратуре.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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