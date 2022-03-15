Депутаты Башкирии предложили запретить пропаганду бездетности

Пропаганду идеологии бездетности нужно внести в список запрещенного контента, считают депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии. Подобная информация может привести к искаженным установкам у подростков.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев пояснил, что пришедшие с Запада идеи добровольного отказа от рождения детей противоречат политике России.

«Идеология чайлдфри получила довольно широкое распространение среди российской молодежи. Она ведет к деградации общественных институтов и депопуляции», – пояснил спикер.

Он отметил, что взрослые люди осознанно принимают решение о том, стоит ли заводить детей. Но идеи чайлдфри в «незрелых детских умах» без критического восприятия могут сформировать искаженные установки на будущее. Защита детей от подобной информации положительно скажется на укрепление семейных ценностей в обществе.

Законопроект передали на предварительное рассмотрение в совет законодателей при Федеральном Собрании России. После одобрения его внесут на рассмотрение в Госдуму, сообщили в пресс-службе Курултая.

Напомним, средний возраст рождения ребенка у женщин в России увеличился до 28 лет. Россиянки хотят активно строить карьеру. В 2021 году только в Свердловской области рождаемость составила 43 288 детей – минимум за последние 20 лет.

Уфа, Наталья Рязанова

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