Британские власти покупали рекламу в российских социальных сетях

Британский МИД покупал рекламу в российских социальных сетях, чтобы донести до россиян свою позицию по Украине. Об этом сообщает газета Sunday Telegraph.

По данным издания, Великобритания создала правительственное информационное подразделение, задача которого состоит в борьбе с российской позицией по ситуации вокруг Украины. Новая структура была создана по инициативе министра иностранных дел Лиз Трасс. В рабочую группу вошли как сотрудники британского МИДа, так и люди из Минобороны и МВД.

В ведомстве понимали, что далеко не каждый россиянин придаст значение словам, озвученным на официальных сайтах британских госорганов. Именно по этой причине, а также из-за ограничений на работу Instagram и Facebook в России было принято решение о покупке рекламных блоков в российских соцсетях, в том числе во «ВКонтакте»

Ранее британский премьер Борис Джонсон обращался к россиянам по ситуации на Украине. Его обращение на русском языке посмотрели более 8 млн человек. Использование других каналов информации означает, что речь Джонсона может появиться на устройствах людей, которым никогда бы не пришло в голову искать информацию о мнении британского правительства.

Лондон, Зоя Осколкова

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