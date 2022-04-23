МВД России сообщило о росте преступности среди мигрантов

Число преступлений, совершенных иностранцами в России, за первый квартал 2022 года выросло на 8% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Всего мигранты совершили более 10 тыс. преступлений.

«Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации совершено 10,4 тыс. преступлений, что на 8,1% больше, чем за январь-март 2021 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 8,4 тыс. преступлений (больше на 12,6%, чем в прошлом году)», – говорится в материалах.

Вместе с тем, в первом квартале 2022 года почти на 6% увеличилось количество преступлений в отношении иностранцев – за этот период совершено 3,9 тыс. преступлений.

Напомним, в феврале текущего года четверо мигрантов совершили разбойное нападение на продуктовый магазин в подмосковной Истре. Грабители жестоко избили сотрудников торгового предприятия, один из которых от полученных травм скончался.

По итогам прошлого года МВД России зафиксировало рост числа совершенных мигрантами преступлений в стране на 6,3% по сравнению с 2020 годом. Отмечалось, что за 11 месяцев 2021 года иностранцы 33,7 тыс. раз преступили закон. Большинство (78,2%) из общего числа преступлений иностранцев совершено гражданами стран СНГ – 26,4 тыс.

Москва, Наталья Петрова

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