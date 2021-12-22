МВД: мигранты стали совершать больше преступлений в России

Число совершенных мигрантами преступлений в России выросло на 6,3% по сравнению с прошлым годом. За 11 месяцев 2021 года иностранцы 33,7 тыс. раз преступили закон, передает ТАСС со ссылкой на данные МВД России.

Большинство (78,2%) из общего числа преступлений иностранцев совершено гражданами стран СНГ – 26,4 тыс. А вот криминала в отношении иностранцев стало меньше: 14,6 тыс. преступлений, что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2020 года.

Напомним, 28-летний уроженец Таджикистана стал фигурантом уголовных дел об изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы двух женщин. Пока он издевался над одной девушкой, еще две лежали связанными.

В Челябинской области ликвидировали крупный канал сбыта наркотиков, организованный мигрантами. Полиция изъяла почти 150 кг запрещенного вещества.

Москва, Наталья Рязанова

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