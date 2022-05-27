Мишустин рассказал о возвращении в Россию 85% уезжавших IT-специалистов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что 85% покинувших Россию IT-специалистов вернулись обратно. Глава кабмина отметил, что власти очень быстро отреагировали на ситуацию и приняли важные решения.

«Скажу вам, сегодня по sim-картам мы видим, что 85% вернулись обратно», – сказал Мишустин, выступая в пятницу перед участниками суперфинала «Лидеров России» (цитата по ТАСС).

Премьер-министр подчеркнул, что фундаментальное решение о поддержке IT-отрасли было принято «мгновенно, как только появилась первая информация, что специалисты начали уезжать».

В начале апреля Москва начала проработку программы для борьбы с «утечкой мозгов». Уже в начале мая правительство России запустило программу льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5%. Работники отрасли также получили отсрочку от службы в армии.

Москва, Наталья Рязанова

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