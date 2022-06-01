СКР предложил изменить порядок регистрации в соцсетях

Порядок регистрации в соцсетях следует изменить, чтобы можно было эффективнее реагировать на запрещенный контент, считает зампредседателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

По ее мнению, при действующем порядке не всегда можно быстро отследить распространителей запрещенного контента или оградить детей от него.

«Остается открытым вопрос о разработке нового порядка регистрации в соцсетях. Нынешняя система идентификации пользователей не всегда позволяет применять своевременные и эффективные превентивные меры в отношении тех, кто распространяет запрещенный контент, а также предупреждать использование несовершеннолетними подобного рода контента», – сказала Леоненко в интервью РИА Новости.

В подобной работе важен качественный мониторинг в интернете, соцсетях, мессенджерах. Только так можно быстро находить запрещенную информацию и эффективно ее блокировать, считает Леоненко.

В середине мая Госдепартаменту США выделили 6 млн долларов на новую программу по распространению информации о преступлениях, приписываемых российским военным на Украине. А ЦРУ распространило в соцсети инструкции на русском по установлению связи с американской разведкой. Вербовка активизировалась на фоне специальной военной операции России в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

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