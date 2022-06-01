Опрос: треть выпускников школ хотят стать программистами

Почти половина российских выпускников (45%) продолжит обучение в вузе. Треть школьников (33%) хотят учиться на программиста. О таких планах сообщили их родители. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Еще 14% выпускников, со слов родителей, выбрали профессию врача, 8% хотят стать экономистами, по 6% – инженерами и психологами. По 4% школьников хотят освоить специальности учителя, юриста, дизайнера, архитектора и химика. По 2% решили учиться на филолога-лингвиста и тренера. Еще 9% респондентов назвали другие специальности, упомянув специалиста по ВЭД, маркетолога, PR-менеджера, аналитика, соцработника и др.

Опрос также показал, что четверть школьников (25%) после девятого класса хотят поступить в колледж или училище – это втрое больше, чем в 2010 году. Учащиеся средних профессиональных учебных заведений чаще всего хотят стать программистами (23%), медсестрами (15%), дизайнерами (13%) и педагогами (12%). По 8% намерены учиться на строителя или сотрудника МВД, по 4% – на юриста или автомеханика. 2% пожелали стать бухгалтерами. Еще 11% респондентов назвали другие профессии: сотрудника МЧС, повара, фармацевта и др.

Вместе с тем, согласно данным исследования, 20% выпускников пока не определились с дальнейшим образованием, а 2% решили не продолжать учебу – сразу пойдут работать.

Опрос проводился с 21 марта по 31 мая в 378 населенных пунктах во всех федеральных округах РФ. В нем участвовали 2 тыс. родителей, чьи дети заканчивают школу в этом году.

Напомним, этой весной российские власти начали разрабатывать программы для борьбы с «утечкой мозгов» на фоне российской военной операции на Украине. В начале мая кабмин РФ запустил программу льготной ипотеки для IT-специалистов по ставке до 5%. Работники отрасли также получили отсрочку от службы в армии.

Москва, Наталья Петрова

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