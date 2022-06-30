Россияне готовы потратить отпуск на ремонт ради экономии

Каждый четвертый опрошенный россиянин (27%) настроен делать ремонт своими руками. Большинство готовы потратить на это весь отпуск на фоне ограниченных вариантов для путешествий.

В связи с событиями в стране и мире 13% опрошенных отменили ремонт, а 4% – строительство дома. Еще 7% отложили ремонт на будущий год, пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании ROCKWOOL.

Большинство не стало отказываться от планов обновить жилье, но решило работать самостоятельно, потратив в 1,5-2 раза меньше, чем с вариантом «под ключ».

41% респондентов закупают стройматериалы, как и прежде, а остальные предпочитают экономить. 34% ищут акции и скидки, 13% перешли на более дешевые магазины, а 4% – на менее качественные материалы. Еще 8% стали покупать отечественные товары.

«С начала года стоимость стройматериалов в России выросла на 13%, а в мае цены упали на 0,4%. Сейчас люди рассчитывают, что стройматериалы и дальше буду дешеветь, но это вряд ли произойдет. Падение курса не сможет компенсировать возросшие затраты на логистику и некоторые компоненты для производства», – объяснил директор по продажам компании Максим Тарасов.

В России прошла волна замораживания строек в начале марта на фоне подорожания стройматериалов из-за санкционного давления Запада. Даже дачные воришки сменили профиль и теперь выносят с дачных участков россиян стройматериалы и сантехнику, а не «металл».

Москва, Наталья Рязанова

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