Новую систему образования запустят в следующем учебном году

Министр высшего образования и науки РФ Валерий Фальков допустил введение обновленной системы образования в следующем учебном году. До тех пор инициативе предстоит пройти законодательную процедуру.

«Будет процедура законотворчества. Если наши предложения будут приняты, то, конечно, это будет со следующего учебного года», – сказал министра в эфире телеканала «Россия 24».

Ожидается, что готовый законопроект внесут в Госдуму уже осенью. В середине сентября наработки станут доступны общественности. Для проработки различных вопросов созданы отдельные рабочие группы.

«Организовано несколько рабочих групп: от определения целей и принципов новой национальной системы высшего образования до академической мобильности, проработки вопросов академической мобильности как внутрироссийской, так и зарубежной, соотношения разного рода уровня образования», – добавил Валерий Фальков.

В Госдуме отметили, что принудительное введение в России Болонской системы образования спровоцировало большую утечку мозгов. По мнению депутатов, в РФ внедрялись только «минусы», но не «плюсы» этой системы. Минобрнауки объявило о выходе из системы и заверили, что это не приведет к непризнанию российских дипломов за рубежом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»