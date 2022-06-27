Минобрнауки: выход из Болонской системы не отразится на признании российских дипломов

Отказ России от Болонской системы образования не приведет к непризнанию российских дипломов. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков на парламентских слушаниях о развитии системы высшего образования.

«Есть расхожее мнение, что если мы поставим вопрос о плюсах и минусах Болонского процесса, будем что-то корректировать, то это поставит под сомнение признание наших дипломов. Никакого отношения к признанию наших документов участниками Болонской декларации это не имеет», – цитирует министра ТАСС.

Фальков пояснил, что признание образования, ученых степеней и званий регулируется межправительственными соглашениями. «У нас есть 43 односторонних межправсоглашения. Именно на основе межправительственных соглашений осуществляется признание образования, ученых степеней, ученых знаний», – сказал он. Более того, добавил министр, Россия «расширяет линейку двусторонних соглашений». По его словам, «есть и многосторонние соглашения с пулом азиатских стран».

«В этом смысле возможности для признания у нас увеличиваются. Нет ни одного пока случая в текущей ситуации, где мы бы сделали шаг назад. Ни нашим студентам, ни нашим преподавателям бояться нечего», – заключил Фальков.

В мае глава Минобрнауки РФ заявил, что России намерена выйти из Болонского процесса. Он назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в России появится «собственная уникальная система образования». В ее основе должны лежать «интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента», – подчеркнул Фальков.

В начале июня стало известно, что все российские вузы исключили из Болонского образовательного процесса.

В свою очередь, президент Российского союза ректоров, ректор Московского университета Виктор Садовничий заявил, что никакой революции после исключения российских вузов из Болонской системы не будет. Он отметил, что Россия вообще не подписывала документы о присоединении к Болонскому процессу.

Москва, Наталья Петрова

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