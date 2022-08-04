Маткапитал и госслужба: глава СКР предложил меры поддержки беженцев из Донбасса и Украины

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил о необходимости распространить социальные выплаты на молодые семьи, вынужденно переехавшие в Россию из Донбасса и Украины. Он предложил платить материнский капитал семьям таких переселенцев, чьи дети родились в России. Однако, по его словам, сейчас нет правовых оснований для оказания им такой поддержки.

«Очень важно в данном вопросе обратить особое внимание на господдержку молодых семей при рождении детей. Но на данный момент отсутствуют правовые основания для выплат материнского капитала и иных пособий семьям переселенцев, в которых дети родились уже в нашей стране», – заявил глава СК РФ в интервью «Интерфаксу».

По его мнению, этот вопрос «следует урегулировать в самое ближайшее время, закрепив возможность получения таких выплат».

Также в доработке с учетом потребностей беженцев нуждается нормативная правовая база в сфере образования, социальной помощи, регистрации актов гражданского состояния, заявил Бастрыкин. По его словам, при реализации льготного порядка приема беженцев в российские учебные заведения необходимо обратить особое внимание на обучение и адаптацию детей с ограниченными возможностями и инвалидностью.

Переселенцы с ДНР, ЛНР и Украины с высокой квалификацией и профессиональным опытом, обладающие российским гражданством, должны иметь возможность трудоустраиваться на государственную и муниципальную службу, добавил Бастрыкин. Однако, сейчас эти люди, отметил он, не могут оформить выход из гражданства Украины и, соответственно, не могут быть приняты на госслужбу. Глава СКР заявил, что этот вопрос нужно урегулировать «на законодательном уровне».

По последним данным, число прибывших в Россию беженцев из Украины и республик Донбасса превысило 3 млн человек, половина из них – граждане ДНР и ЛНР. Об этом сообщал ТАСС со ссылкой на источник в силовых структур. Из общего количества переселенцев 478 тыс. – это дети. Согласно указу президента России, беженцам должно быть выплачено пособие в размере 10 тыс. рублей.

Москва, Наталья Петрова

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