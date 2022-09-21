Россияне покупают готовую еду вдвое чаще

Всего за год спрос на готовую еду из супермаркетов вырос более чем вдвое – на 118%. Крупнейший сервис доставки «Сбермаркет» оценил популярность доставки блюд в августе 2021 и 2022 годов.

Чаще всего россияне покупают готовые блины, сырники и салат «Сельдь под шубой». Причем, зимой заказов готовой еды больше, чем в другие сезоны. А по сравнению с летом в декабре-феврале оформляется на 75% больше заказов, передает «Интерфакс».

Москвичи покупают готовую еду чаще других россиян – на них пришлось 54% всех заказов. В тройку лидеров попали также Санкт-Петербург и Екатеринбург.

Уже в декабре спрос на готовую еду вырос в среднем на 50%, а в некоторых торговых сетях на 102%. Россияне стали покупать больше готовых блюд в супермаркетах, чем в кафе и ресторанах.

При этом, за первое полугодие 2022 года россияне потратили на онлайн-покупки на 43% больше, чем за тот же период 2021 года – 2,3 трлн рублей. И еду из магазинов заказывали в 6,6 раз чаще, чем из общепита.

Москва, Наталья Рязанова

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