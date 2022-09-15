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Четверг, 15 сентября 2022, 09:42 мск

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При отключении света в районе Германии спрогнозировали гибель 400 человек

Грабежи и хаос ждут жителей Германии при отключении электричества. В течение первых 96 часов без света в отдельно взятом районе страны погибнут более 400 человек. Такой прогноз публикует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Аналитики рассматривали район Райнгау-Таунус в федеральной земле Гессен. Уже через два часа после отключения электроэнергии перестанут работать охранные и пожарные сигнализации, через восемь часов выйдут из строя средства связи аварийно-спасательных служб. Через сутки прекратят работу первые очистные сооружения, а также начнется массовый падеж скота.

В том случае, если электричества не будет в течение четырех дней, беспорядки распространятся по всей стране, а ущерб будет исчисляться сотнями миллионов евро.

Ранее прогнозировалось, что из-за повышения стоимости энергии по крайней мере треть населения Германии с низкими доходами не сможет оплачивать коммунальные счета.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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