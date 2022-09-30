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Пятница, 30 сентября 2022, 16:20 мск

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Еврокомиссар призвал проверять каждого приезжающего россиянина на угрозу безопасности

Еврокомиссия разработала новую инструкцию для стран Евросоюза по выдаче краткосрочных шенгенских виз гражданам России. Об этом рассказала еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

«Сегодня Еврокомиссия представляет инструкцию, которая фокусируется на угрозах безопасности для нас. Страны-члены должны очень тщательно оценивать каждого человека, чтобы посмотреть, не представляет ли он угрозу для безопасности», – сказала Юханссон на пресс-конференции в Брюсселе (цитата ТАСС).

По ее словам, государства ЕС не должны принимать заявки на визы для россиян, подаваемые за пределами РФ. При этом граждане России, которые възжают на территорию Евросоюза с шенгенскими визами, не могут оставаться там дольше 90 дней.

Юханссон также отдельно отметила, что наличие у гражданина шенгенской визы не дает гарантий въезда в Европу. «В шенгенском кодексе четко прописано, что наличие шенгенской визы не гарантирует въезд в ЕС», – подчеркнула она.

Сегодня ночью власти Финляндии запретили въезд в страну и транзит через нее для российских туристов. Также Норвегия заявила, что может быстро закрыть границу для россиян по примеру Финляндии. Как сообщила норвежский министр юстиции Эмили Мель, за границей будут следить вертолеты со специальными датчиками из-за повышенного риска незаконной миграции.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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