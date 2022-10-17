Минфин выступил против повышения НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов назвал неактуальным повышение ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в ближайшее время. Подобная мера могла бы подорвать доверие россиян к власти.

Силуанов напомнил, что россияне очень чувствительно относятся к теме налогов.

«Сейчас вопрос об увеличении налоговой нагрузки на граждан не самый актуальный и время далеко не самое подходящее. Это просто имело бы отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей. Мы договорились, что вообще их трогать не будем», – сказал министр на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. Трансляция велась на сайте Госдумы.

Базовая ставка НДФЛ составляет 13%. В 2021 году ее подняли до 15% для доходов, превышающих пять миллионов рублей в год. Доходы бюджета от этой меры, переводятся на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Силуанов сообщил, что до конца 2023 года планируется собрать 140 млрд рублей – вдвое больше изначально спрогнозированной суммы.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов перечислил меры, которые помогут избежать спада ВВП в условиях санкционного давления. Среди них отмена налога на доходы ниже 20 тысяч и повышение ставки для состоятельных граждан.

За 2021 год жители России заплатили 28,53 трлн рублей налогов и сборов – на 35,8% больше, чем годом ранее.

Москва, Наталья Рязанова

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