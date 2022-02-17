В 2021 году россияне заплатили свыше 28 трлн рублей налогов

За прошлый год жители России заплатили 28,53 трлн рублей налогов и сборов. Это на 35,8% больше, чем годом ранее. Половина поступлений приходится всего на пять регионов. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аудиторско-консалтинговой сетью FinExpertiza.

В федеральный бюджет в 2021 году поступило 15,88 трлн рублей, а в консолидированные бюджеты регионов – 12,65 трлн рублей, пишут «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, основанные на сведениях ФНС.

Почти половина поступлений приходится всего на пять регионов: Москву, ХМАО, ЯНАО, Санкт-Петербург и Московскую область. Меньше всего налогов было собрано в Ингушетии, Еврейской автономной области, Тыве, Калмыкии и Республике Алтай.

Самые крупные суммы получены от налога на добычу полезных ископаемых, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, налога на имущество, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также региональной части акцизов.

«Основные поступления в бюджет обеспечивают налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и НДФЛ. Однако из них регионам достается только налог на прибыль и подоходный налог. То есть в выигрыше оказываются субъекты, где бизнес генерирует большие прибыли и где много людей с высокими заработками. В данном случае мы говорим о крупных городских агломерациях, прежде всего о Москве и Санкт-Петербурге», – объяснила президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

В свою очередь в Минфине пояснили, что основное влияние на доходы оказало восстановление экономики после сложного 2020 года, а также динамика ценовой конъюнктуры на рынках. Нефтегазовые доходы (НДПИ, НДД, экспортные пошлины) значительно выросли благодаря ценам на нефть – из-за особенностей их ставок, а ненефтегазовые увеличились на фоне роста экономики и внутреннего спроса, повышения прибыли в целом ряде секторов, оценили в ведомстве.

«Сравнение с 2020 годом в данном случае – это сравнение с крайне низкой базой, поскольку в течение 2020-го были существенные карантинные ограничения, рекордное падение цен на нефть, предоставлялись отсрочки по платежам», – заключили в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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