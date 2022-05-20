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Пятница, 20 мая 2022, 13:39 мск

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«Худшие прогнозы будут сбываться»: в Госдуме раскритиковали экономистов правительства РФ

Худшие прогнозы для российской экономики будут сбываться, пока экономисты правительства РФ продолжают политику прошлых лет и не применяют действенные меры для предотвращения кризиса. Об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, комментируя обновленный прогноз Минэкономики, согласно которому падение ВВП в 2022 году может составить 7,8%при снижении реальных доходов граждан на 6,8% и инфляции в 17,5%.

«Этого спада можно избежать, если расширить меры социальной поддержки. В первую очередь, правительство должно выполнить поручение президента и провести внеочередную индексацию пенсий, пособий, зарплат бюджетников. Причем повышение должно составить не менее 20-22%, в соответствии с реальным ростом потребительских цен», – подчеркнул Миронов, слова которого приводит его пресс-служба.

По его словам, необходимы также другие меры поддержки. «Нужно запускать масштабную кредитную амнистию, снимать с людей оковы безнадежных долгов. Нужно избавлять наших граждан от избыточных поборов – транспортного налога, курортного сбора, отменять НДФЛ на доходы до 20 тысяч рублей, одновременно повышая ставку налога для самых богатых. Необходимо компенсировать гражданам расходы на жизненно необходимые лекарства – все траты, которые превышают 15% от доходов семьи. Нужно замораживать тарифы ЖКХ и снижать стоимость энергоресурсов для населения», – пояснил лидер «эсеров».

В то же время Миронов констатировал, что экономисты в правительстве игнорируют способы предотвратить экономический спад. «Например, программное предложение нашей партии снизить НДС до 15%. Мировая экономическая практика доказала, что снижение НДС на 1% дает рост ВВП на 1%. Кроме того, еще в середине марта мы направили в Кабмин свыше 60 предложений по поддержке бизнеса и промышленности. Получили ответ от того же Минэка, где большую часть инициатив «отфутболили». В том числе ключевые меры по снижению налогов, страховых взносов, кредитных ставок для предприятий из несырьевых отраслей. Ослабление налоговой и кредитной нагрузки – это ключ к развитию экономики. Но финансисты Кабмина по-прежнему воспринимают такие меры лишь в разрезе «выпадающих доходов» бюджета. При таком подходе худшие прогнозы будут сбываться», – заключил политик.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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