Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин одобрил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2023 года МРОТ в России составит 16 242 рубля в месяц. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Также с 1 января 2023 года по 31 декабря 2024 года приостановлено действие нормы об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. А также соотношение МРОТ и медианной зарплаты в размере 42%.

7 декабря Госдума приняла в третьем чтении поправки об увеличении МРОТ на 6,3% в 2023 году, до 16 242 рублей. Глава Минтруда Антон Котяков заявил, что после Нового года прожиточный минимум и МРОТ превысят показатели инфляции.

Москва, Наталья Рязанова

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