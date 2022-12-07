«Смешные деньги»: Госдума проголосовала за повышение МРОТ на 6,3%

Правительство РФ экономит на россиянах, устанавливая минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рубля. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов сегодня в Госдуме в связи с окончательным принятием законопроекта о повышении МРОТ с 1 января 2023 года.

«Вот эти смешные деньги… Конечно, экономят на людях, прежде всего, наше министерство финансов. Мы считаем это несправедливым», – заявил Миронов на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Реальный МРОТ сегодня должен быть минимум 50 тысяч рублей», – подчеркнул политик.

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный правительством законопроект о повышении МРОТ в 2023 году до 16 242 рубля. С июльского повышения показатель вырос на 6,3%. При этом уровень инфляции остается на гораздо более высоком уровне – в октябре показатель составил 12,6%. В то же время правительство настояло на повышении тарифов на услуги ЖКХ. С декабря в среднем повышение платежей должно составить 9%.

Примечательно, что во втором чтении в документ была внесена поправка, согласно которой в 2023-2024 годах за основу при исчислении МРОТ будет браться не медианная зарплата, а темпы роста размера прожиточного минимума. На таком изменении многократно настаивали представители оппозиционных фракций.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению зарплаты около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Ранее сообщалось, что альтернативный законопроект предложила ЛДПР с повышением МРОТ до 20 тысяч, а затем до 30 тысяч рублей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин дал указание профильным комитетам подробно изучить предложение о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей.

Москва, Мария Соколова

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