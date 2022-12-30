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Пятница, 30 декабря 2022, 09:49 мск

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Власти Тувы ввели полный запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники

В Туве запретили продавать алкогольные напитки в течение всех новогодних праздников. Об этом сообщается на официальном портале правительства республики.

«По рекомендации правительства и для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в период новогодних и рождественских праздничных и выходных дней в муниципальных образованиях республики введен запрет на продажу алкоголя с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года», – говорится в сообщении.

В настоящее время все районные администрации утвердили нормативные акты о введении запрета на продажу спиртных напитков на своих территориях и мерах по контролю за его соблюдением.

Так в столице республики сотрудники мэрии совместно с полицейскими будут проверять торговые точки, где торгую алкоголем. В Пий-Хемском районе под запрет попали абсолютно все спиртные напитки, в том числе пиво, сидр, пуаре и медовуха. Алкоголь нельзя будет купить нигде, кроме предприятий общепита. В Тес-Хемском районе напитки с содержанием этилового спирта, пива и напитков, изготовленных на его основе, нельзя продавать с 30 декабря 2022 года по 9 января 2023 года. При этом для контроля за соблюдением запрета будет усилена работа народных дружин.

Председателям администраций поручено каждый день представлять информацию об оперативной обстановке на своей территории. Итоговый отчет по обеспечению общественного порядка в период новогодних праздников должен быть представлен правительству республики 8 января.

Кызыл, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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