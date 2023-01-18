В Госдуме обеспокоились снабжением лекарствами регионов

Депутаты Госдумы получают от избирателей жалобы на нехватку лекарств в регионах. Парламентарии попросили Минпромторг РФ разъяснить ситуацию, рассказала депутат Госдумы от «Новых людей» Сардана Авксентьева.

По ее словам, люди встревожены нехваткой антибиотиков и обезболивающих средств.

«Стали учащаться вновь запросы избирателей на лекарственное обеспечение в регионах. Мною направлен запрос в Минпромторг о ситуации с лекарственным обеспечением в регионах, особенно что касается лекарственных препаратов для детей. Как только получим ответ мы уведомим, какая работа проводится», – приводит ее слова агентство «Прайм».

Росздравнадзор предупредил о возможных временных задержках в доставке лекарств в аптеки. Причина – логистические проблемы, а не дефицит медикаментов. В ведомстве отметили повышенный спрос на отдельные препараты.

При этом, в конце 2022 года Всемирная организация здравоохранения констатировала нехватку антибиотиков в мире. В 80% из 35 стран выявили дефицит антибиотиков пенициллинового ряда в связи с ростом числа инфекционных заболеваний.

Москва, Наталья Рязанова

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