В ЕСПЧ остаются более 16 тысяч исков против России

В Европейском суде по правам человека в настоящий момент находятся более 16 тысяч исков против Российской Федерации. Об этом сообщила председатель ЕСПЧ Шиофра О'Лири.

По ее словам, в суде остаются 16 750 исков в отношении РФ, следом идет Украина с примерно 10 400 исков.

Всего в прошлом году ЕСПЧ вынес решения примерно по 39 600 ходатайствам. На конец 2021 года на рассмотрении находилось 70 150 обращений. По состоянию на конец 2022 года эта цифра составляет около 74 650.

Ранее Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что с марта прошлого года Россия не взаимодействует с Европейским судом по правам человека. По этой причине решение данного суда рассматривать жалобы против РФ на нарушения, произошедшие до 16 сентября прошлого года, не обладает правовыми основаниями.

Страсбург, Зоя Осколкова

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